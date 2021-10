Foca-caranguejeira descansa por dois dias nas praias de Matinhos

Uma foca mobilizou técnicos do Projeto de Monitoramento de Praias e funcionários da Prefeitura de Matinhos neste final de semana para proteger o animal de assédio e perturbação.

A foca-caranguejeira (Lobodon carcinophagus) apareceu no domingo (3) na praia dos linha de praia dos balneários de Saint Etienne e Riviera e reapareceu, na segunda (04), na Praia Brava de Caiobá. O pessoal da Prefeitura acionou o Laboratório de Ecologia e Conservação, da Universidade Federal do Paraná, que faz o monitoramento no litoral do Estado. A foca foi atendida por veterinários e a nossa equipe especializada isolou a área e monitorou o descanso do animal.

De acordo com a coordenadora do LEC/UFPR, Camila Domit, essa mesma foca foi atendida durante três meses pelo Instituto Argonauta e solta no dia 27 de setembro, na região de São Sebastião, litoral de São Paulo. “Ao longo deste deslocamento de volta à região sul, as paradas de descanso são essenciais e, por enquanto, nossa equipe fará o acompanhamento deste animal quanto a seus parâmetros de saúde e o monitoramento de sua frequência respiratória e comportamento para conjuntamente avaliar se tudo está bem e os passos a seguir quanto a garantir o bem estar do animal”, afirmou Camila Domit nesta segunda-feira.

O Departamento de Comunicação de Matinhos acrescentou que se tratava de uma fêmea e que é a segunda vez que uma foca dessa espécie é registrada no Litoral do Paraná. A anterior foi em 2015, informou a Prefeitura.

Foca-caranguejeira

Esta espécie é migratória e tem as suas colônias reprodutivas na região subantártica, navegando desde a região Antártica até o sudeste e sul do Brasil em busca de alimento. Os animais desta espécie podem chegar até 2,5m de comprimento total.

Como colaborar em caso de aparecimento de focas e leões-marinhos nas praias?

⚠️Não se aproxime, são animais selvagens.

⚠️Mantenha o distanciamento da área de descanso do animal

⚠️Não forneça alimento

⚠️Afaste animais domésticos

⚠️Molestar animais selvagens é crime de acordo com a Lei 9.605/98

📱📞Caso você aviste ou registre qualquer animal marinho debilitado ou morto nas praias do Paraná, nos acione pelo 0800 642 3341 ou 41 9213-8746.

Na manhã desta terça-feira (5), uma carcaça de baleia-jubarte encalhou na Praia Grande. Mas detalhes em breve.

Fontes e fotos: LEC e Prefeitura de Matinhos