Dois casos da variante Delta são confirmados em Guaratuba

O Município de Guaratuba comunica que foi comprovada a presença na cidade da variante delta do SARS-CoV-2, muito mais transmissível que a cepa original do vírus causador da covid-19.

Na tarde de segunda-feira (4), a Secretaria Municipal da Saúde de Garuva informou que dois casos de Covid-19 notificados a princípio em Garuva, mas de moradores da localidade do Cubatão, foram identificados após análise genética como sendo da variante delta. Um desses casos, de uma criança, infelizmente foi a óbito no início de setembro.

Com a disseminação da variante delta, completar o esquema vacinal se torna ainda mais importante. Além de mais contagiosa, a cepa é vista como a geradora do estado mais grave da doença, quando o paciente precisa de cuidados intensivos.

A comprovação da presença da variante delta em setembro na área rural de Guaratuba coincide com o registro do aumento na variação da média móvel de casos positivos de Covid-19 que chegou a pressão de +68,79%, demonstrando que a nova cepa pode ter sido a responsável por este pico.

Em 10 de setembro, imediatamente após a constatação do aumento e rastreio de casos realizado na área rural, a Prefeitura publicou decreto implementando medidas restritivas emergenciais para conter a disseminação do coronavírus e com ações estratégicas nas localidades Cubatão, Pai Paulo, Rasgadinho, Limeira e Caovi.

Atualmente, após uma semana do encerramento do decreto da área rural, a variação da média móvel de casos na cidade está registrando um tendência de queda em -21,63%. A taxa de reprodução, que determina o potencial de propagação do vírus, em Guaratuba está em 0,71%, enquanto no Paraná está 0,90% e no Brasil 0,69%. O ideal é que esse índice seja menor do que 1%, o que indica que cada vez menos indivíduos se infectam e o número dos contágios retrocede.

Contudo, a Secretaria Municipal da Saúde ressalta a importância de manter as medidas diárias de prevenção à Covid-19, uso de máscara, distanciamento social, frequente higienização das mãos e dos ambientes com circulação de pessoas, bem como se vacinar para COVID-19 com as duas doses.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba