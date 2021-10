Caminhão com botijões de gás usa área de escape na BR-376

Foto: Arteris Litoral Sul

A área de escape do km 671,7, na BR-376, em Guaratuba, evitou mais um acidente, no início desta semana.

No final da tarde de segunda-feira (4) o motorista de um caminhão Volkswagen, com placas de Balneário Camboriú (SC), percebeu que havia ficado sem freios na descida da serra e entrou no local para conseguir parar.

A carga, de 624 botijões de gás de cozinha, ficou espalhada. O motorista nada sofreu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Garuva chegou ao local e avaliou que não havia perigo de incêndio.

Incêndio no mesmo dia

Nos primeiros minutos da segunda-feira (4), outro acidente na BR-376: um caminhão pegou fogo, na altura do km 666,8, em Guaratuba, na subida da serra. Houve interdição apenas da faixa e a fila chegou a 1 quilômetro de extensão. Não houve feridos.