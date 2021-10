DER avisa que desvio na avenida JK continua durante o feriado

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou informe de que o trânsito em Matinhos continua com desvio, devido à execução da obra de duplicação da Avenida Juscelino Kubitschek (PR-412).

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, dia 12 de outubro, será na próxima terça-feira, gerando a expectativa de que muitas pessoas vão emendar com a segunda-feira, o que ocasionará grande movimento turístico no Litoral.

Para os usuários que trafegam de Paranaguá no sentido Guaratuba, a avenida terá sentido único a partir da prefeitura, pelo lado esquerdo, até o cruzamento com a Rua Lapa.

Usuários que trafegam de Guaratuba no sentido Paranaguá devem entrar à direita na Rua Lapa, seguir à esquerda pela Avenida Guarapuava, até a Rua José Rebelo, e virar à esquerda na Avenida JK, seguindo o fluxo normal a partir deste ponto.

A Avenida Guarapuava está em sentido único nesse trecho.

SINALIZAÇÃO – É importante que todos os usuários colaborem, respeitando a sinalização e as orientações dos funcionários da obra, mantendo a segurança de todos e o bom andamento dos trabalhos.

Dúvidas, sugestões, reclamações e elogios podem ser feitos em urna disponibilizada na distribuidora Uzygaz, pelo e-mail ouvidoria.bid.der@gmail.com ou no telefone (41) 9-9283-1480