13º jubarte aparece morta no Litoral do Paraná

Imagem: Comunica Matinhos

Na manhã desta terça-feira (5) a carcaça de uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) foi encontrada, no balneário de Praia Grande, em Matinhos.

Trata-se do 13º animal desta espécie a aparecer morto nas praias do Paraná em 2021. Técnicos do Laboratório de Ecologia e Conservação via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos isolaram a área e coletaram amostras biológicas para identificar a possível causa da morte do animal.

A baleia era um macho e media aproximadamente 10 metros.

Com apoio da Prefeitura de Matinhos, que forneceu uma retroescavadeira, o animal foi enterrado na própria praia, em atendimento ao Protocolo de

Atendimento a Encalhes de Animais Marinhos no Litoral do Paraná – PRAE (Sedest/IAT/Ibama).