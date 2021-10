Colônia Z7 orienta pescadores sobre Pronaf e cadastramento

Pescadores artesanais de Guaratuba reuniram-se, nesta terça-feira (5), na sede da Colônia dos Pescadores Z7 e conheceram detalhes sobre o financiamento do Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

A convite do presidente da Colônia, Álvaro Cunha, o zootecnista do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) Adriano Machado e o gerente da agência local do Banco do Brasil, Jair Cláudio Duarte, explicaram os requisitos e a documentação necessária para obter os empréstimos a juros baixos.

Outro assunto foi a etapa do cadastramento e recadastramento dos pescadores e pescadoras profissionais iniciado neste dia 1º de outubro. O secretário municipal da Pesca e da Agricultura, Cidalgo Chinasso, esteve presente na reunião e informou que sua equipe dará orientação e acesso à internet para quem fizer o agendamento pelo telefone (41) 3472-8731. As pessoas também podem procurar a Colônia Z7, que fica na rua Damião Botelho de Souza, sem número, no bairro Piçarras.

Participaram da reunião diversos vereadores: a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, Ana Maria, Edna Castro, Maria do Neno, Alaor do Cubatão, Fabiano Cecílio e Ricardo Borba.

Também estiveram presentes o secretário para Demandas da Área Rural, Paulo Pinna, o chefe de Gabinete da Prefeitura, Toni Caldeira, o diretor-geral da Pesca, Nilton Feltz, e outros membros do IDR, como o gerente regional Satoshi Osmar Nanoka, Sergio Machado e Nilo Bragagnolo.

Com fotos e informações da Comunicação da Prefeitura de Guaratuba