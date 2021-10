Guaratuba recebe trailer castramóvel

Gabriel Modesto, Hermínio Molinari e Adriana Fontes

O município de Guaratuba recebeu, na tarde desta quarta-feira (6), um trailer para castração de animais, o “Castramóvel”.

De acordo com o prefeito Roberto Justus, o trailer adquirido através de recursos do governo federal teve um custo de R$ 153 mil, com apoio do então ministro da Saúde do governo Michel Temer, deputado federal Ricardo Barros.

O prefeito Roberto Justus recebeu o equipamento ao lado do secretário da Saúde, Gabriel Modesto, da secretária do Meio Ambiente, Adriana Fontes, e do veterinário do município Hermínio Molinari.

O prefeito gravou um vídeo para apresentar o castramóvel:

Fonte: Prefeitura de Guaratuba