Banrisul: Saiba tudo sobre este Banco

Alguns leitores do nosso site, como o Luiz Cláudio, desejam saber mais sobre o Banrisul e esse post é voltado totalmente para o tema, confira!

Atualmente, existem muitos bancos, fintechs e instituições financeiras espalhadas pelo Brasil. Além disso, também surgiram várias instituições 100% online, ou seja, que oferecem uma enorme gama de serviços bancários de modo totalmente digital.

Entretanto, os bancos tradicionais com agências físicas ainda atraem muitos brasileiros e um dos mais famosos é o Banco Banrisul.

Algumas pessoas, principalmente as que residem na região sul do Brasil, já nos mandaram perguntas sobre essa instituição.

Assim, querem saber se ela é realmente confiável, quais são os serviços que oferece, dentre outras dúvidas.

Para saber mais detalhes sobre este banco, suas funcionalidades e características, você precisa acompanhar a nossa leitura de hoje.

O que é o Banrisul e quais são as suas principais características?

O Banrisul é uma instituição de economia mista, assim, se trata de uma sociedade que possui capital privado e também capital estatal.

Nesse sentido, a instituição oferece uma grande opção de produtos e serviços aos seus clientes.

Dessa forma, oferece seguros, cartões de crédito para variados perfis de clientes, gestão de ativos e também serviços de varejo. Além de, é claro, serviços bancários.

Breve história dessa instituição

Este banco começou as suas operações no século passado, mais precisamente em 1928. Entretanto, a ideia da criação do Banrisul aconteceu ainda em 1927.

Todavia, a sua expansão ocorreu a partir de 1929 e após alguns anos, na década de 60, o banco já estava presente em 6 estados brasileiros e possuía mais de 130 agências físicas.

Hoje em dia, tem mais de 510 agências e está presente em 17 estados do Brasil.

Para se ter uma ideia da grandeza deste banco, ele possui 1 agência nas Ilhas Cayman, outra em Miami, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo e uma agência no Distrito Federal. Existem ainda 17 agências em Santa Catarina e 491 no Rio Grande do Sul.

Ele atende a pessoas físicas e jurídicas?

Sim, o Banrisul atende tanto a pessoas físicas, como também pessoas jurídicas. Essa instituição oferece vários serviços e é bem completo.

Abaixo, vamos ver os produtos e serviços oferecidos para pessoas físicas e jurídicas. Continue conosco.

O que as pessoas físicas têm nesse banco

Primeiramente, saiba que pessoas físicas podem abrir conta corrente e também realizar diversas operações de câmbio nesta instituição.

Além disso, existem uma gama de cartões de crédito para atender melhor cada perfil de público.

No Banrisul, se você é pessoa física também poderá ter conta poupança, acesso à cheque especial, empréstimos consignados, serviços de capitalização, dentre outras opções.

Ademais, você também pode fazer consórcio de imóveis e até mesmo de veículos, bem como, pode adquirir um título de previdência privada e seguros patrimonial e também pessoal.

O que as pessoas jurídicas têm nesse banco

Sob o mesmo ponto de vista, pessoas jurídicas também podem ter contas neste banco. Dentre elas há a opção de conta corrente que também tem vários serviços, tais como: seguros, linhas de crédito voltada 100% para empresas, investimentos, consórcios, certificação digital, acesso ao cartão de crédito com taxas de juros diferenciadas e bastante atrativas, títulos de capitalização, dentre outros serviços.

Você pode fazer tudo online

O Banrisul, assim como outros bancos tradicionais brasileiros, permite que os seus clientes visitem as agências, mas se preferirem também é possível fazer vários procedimentos e utilizar serviços e produtos de forma totalmente online.

Afinal o banco possui um ótimo internet banking, bem como, tem um aplicativo super moderno e bastante intuitivo.

É um banco seguro e bastante utilizado na região sul do Brasil

Ademais, se trata de uma instituição financeira segura e com reputação boa, tanto entre os clientes, como também dentro do mercado financeiro nacional.

Atualmente, possui milhões de clientes em todo o Brasil, principalmente na região Sul, onde tem centenas de agências físicas.

