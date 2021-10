Empréstimo do Saque FGTS – Como funciona?

Entenda melhor o que é e como funciona o empréstimo do Saque FGTS na nossa matéria de hoje. Acompanhe a leitura.

Com a queda de renda do brasileiro e a alta da inflação, a procura por empréstimos cresceu bastante nos últimos meses. Inclusive, algumas pessoas estão com a conta Coelba atrasada devido aos sucessivos aumentos na conta de energia.

Nesse sentido, utilizar o saldo do seu FGTS, ou ao menos parte dele, como garantia de pagamento é uma excelente opção, tanto para você, quanto para as instituições financeiras.

Afinal, esse é um dinheiro garantido, ou seja, que realmente será utilizado para a quitação da dívida.

Contudo, muitas pessoas têm dúvidas sobre essa modalidade de empréstimo, bem como, desejam entender melhor como funciona a taxação de juros e se todos os bancos realizam este tipo de procedimento.

Se você também possui dúvidas sobre o tema, chegou ao lugar certo. Hoje vamos falar tudo sobre o empréstimo do Saque FGTS. Veja a matéria na íntegra abaixo e tenha uma ótima leitura!

Afinal, o que é e como funciona o empréstimo do Saque FGTS?

O empréstimo do Saque FGTS é uma nova modalidade de empréstimo desenvolvida pelos bancos e instituições financeiras nacionais.

Desse modo, ele funciona como uma espécie de empréstimo consignado. Ou seja, você utiliza o dinheiro que irá cair do seu saque aniversário de FGTS como garantia de pagamento de um empréstimo.

Assim sendo, você terá acesso ao valor que precisa hoje. Todavia, o banco vai usar o seu saldo de aniversário de FGTS que cair na conta para a amortização e/ou quitação da dívida.

Todos os bancos aderiram a essa nova modalidade de empréstimo?

Atualmente, podemos afirmar que praticamente todos os bancos nacionais aderiram à essa modalidade de empréstimo.

Entretanto, gostaríamos de ressaltar que é importante você conferir se a sua instituição financeira também realiza esse tipo de procedimento. Para isso, você poderá entrar em contato com o SAC do seu Banco e confirmar a informação.

Entre os bancos mais famosos que realizam o empréstimo do Saque FGTS estão o Banco BMG, o Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica Federal.

Como posso saber se tenho direito ao saque aniversário do FGTS?

Se você ainda não sabe se tem direito ao saque aniversário do FGTS, saiba que é muito simples ver essa informação.

Aliás, em nosso blog temos outros artigos sobre o assunto. Navegue pela nossa página e saiba mais detalhes sobre esse benefício do governo para você!

Retomando o assunto, para aderir ao saque aniversário do seu FGTS, basta entrar no aplicativo “Meu FGTS” e selecionar a opção de “saque aniversário”.

Desse modo, todos os anos você poderá retirar uma porcentagem do seu valor desta conta para utilizar como bem entender.

Entenda agora como solicitar a antecipação desse benefício

Ao passo que você sabe detalhes sobre o empréstimo do Saque FGTS, veja abaixo como você pode solicitar a antecipação desse dinheiro e tentar um empréstimo nessa modalidade. Continue conosco.

Passo a passo aqui!

Primeiramente, é necessário acessar a sua conta do FGTS pelo aplicativo “Meu FGTS” e clicar na opção de “autorizar bancos consultarem meu FGTS”.

Em seguida, selecione o ícone de “empréstimo saque aniversário” e clique em “confirmar”. Posteriormente, você poderá escolher quais instituições poderão observar essas duas informações de FGTS.

Nesse sentido, saiba que muitos bancos, como a Caixa Econômica Federal, permitem a contratação de empréstimo nesta modalidade pelo próprio aplicativo, e caso surja alguma dúvida, você poderá procurar o atendimento da Instituição.

Você deverá confirmar isso diretamente com o seu banco ou através do seu app bancário no celular.

Dúvidas frequentes sobre o assunto

Ademais, veja abaixo algumas dúvidas comuns sobre o assunto e entenda de uma vez por todas tudo sobre essa modalidade de empréstimo!

Vale a pena solicitar esse empréstimo?

Sim, vale a pena solicitar este empréstimo se você for quitar dívidas, por exemplo. Isso porque você deve quitar dívidas mais caras, como cartão de crédito e cheque especial, o quanto antes para você pagar menos juros.

Os juros são muito altos?

Não. Atualmente a taxa de juros varia entre as financeiras, mas ela é de 1,09% ao mês e pode chegar a até 2%. Em resumo, se trata de uma linha de crédito bem barata.

Dá para fazer tudo pelo celular?

Sim. Conforme comentamos anteriormente, boa parte dos bancos permitem que você realize todo esse procedimento pelo celular.

Gostou de aprender mais sobre o empréstimo do Saque FGTS?