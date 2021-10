Polícia Militar desencadeia Operação Fecha Quartel

Foto: 9º BPM

A Polícia Militar do Litoral iniciou, no final da tarde desta sexta-feira (8), a Operação Fecha Quartel.

A operação, realizada em todo o Paraná, consiste no remanejamento, “em caráter extraordinário e pontual”, segundo informa a PM, de policiais que trabalham nos setores administrativos para o policiamento ostensivo.

No Litoral, a operação acontece em todas as cidades e a abertura oficial foi reaizada no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná.

Além das equipes compostas por policiais militares administrativos, equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e na Patrulha Costeira também estão participando das ações.