Praias do Paraná têm alerta de ressaca para segunda e terça

Foto: Arquivo Correio do Litoral

A Marinha informa a previsão de ressaca, com ondas de até 2,5 metros de altura, entre Laguna (Santa Catarina) e Paranaguá a partir da tarde de segunda-feira (11) até a manhã de terça-feira (12), no feriado de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), em alto mar, devem ocorrer ondas de até 4 metros de altura na extensa faixa litorânea dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre as manhã de segunda e a manhã de quarta-feira (13).

Ainda segundo o CHM, a atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal poderá provocar ventos de direção Leste a Nordeste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os estados de São Paulo, ao norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao sul de Cabo de São Tomé, entre as manhãs de domingo (10) e terça.

Com informações da Capitania dos Portos do Paraná