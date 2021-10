Nova balsa da travessia tem capacidade para 94 veículos

DER está fiscalizando o serviço do ferry boat de Guaratuba no feriado de 12 de outubro (Foto: DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está em Guaratuba acompanhando a prestação de serviços do ferry boat durante o feriado prolongado de 12 de outubro.

A expectativa é que o tempo de espera na travessia diminua assim que a nova balsa Vitória for liberada, ainda durante o feriado.

A embarcação passou por todas as inspeções exigidas, inclusive da Marinha do Brasil e do DER, faltando apenas a emissão de documentos técnicos pela empresa competente, que estão sendo providenciados.

A nova balsa transportará até 94 veículos, e se junta aos três ferry boats do DER em utilização pela concessionária, que atendem até 60 veículos cada, e uma outra balsa com capacidade de 44 veículos. A Vitória está no litoral paranaense desde agosto, tendo recebido adequações e melhorias neste intervalo para atender os usuários, conforme as exigências contratuais.

FISCALIZAÇÃO – Em setembro o Departamento assinou contrato com o Consórcio DSZ-Ferry, para apoiar o DER/PR nos serviços de fiscalização e gerenciamento do contrato de concessão do ferry boat de Guaratuba.

Com isso, se juntam ao DER uma equipe formada por analista de engenharia civil, analista administrativo, analista de engenharia naval e analista jurídico. A duração prevista é de 15 meses e o investimento de R$ 1.024.798,98.

Os recursos utilizados são exclusivamente de uma disponibilização obrigatória prevista no contrato de concessão para despesas relativas à fiscalização e gerenciamento. Os valores são depositados pela concessionária e ficam à disposição do DER-PR licitar a contratação de serviços e/ou profissionais.

MELHORIAS – Desde junho deste ano, os usuários do ferry boat de Guaratuba podem adquirir seus bilhetes para cruzar a baía utilizando cartão de débito. As máquinas que aceitam essa forma de pagamento eletrônico estão disponíveis em todas as bilheterias de ambos os lados da travessia, e o pagamento em dinheiro também continua sendo aceito.

Esta é uma das várias inovações e melhorias previstas na nova concessão, que incluem ainda a revitalização do pavimento, drenagem, iluminação e sinalização da área de concessão, implantação de ciclovias, além da reforma e adequação dos quatro atracadouros, incluindo rampas e flutuantes, já a partir deste primeiro ano de contrato.

Reunião alinha operação do ferry boat de Guaratuba durante o verão

Também serão revitalizadas edificações da área, incluindo a bilheteria secundária de Guaratuba, nos anos um e dois e nos anos sete e oito do contrato; a bilheteria da Prainha nos anos dois e oito; a lanchonete, o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), instalações sanitárias, fraldário e área de convivência do lado de Guaratuba nos anos um e, depois, nos anos sete e oito.

A empresa deverá construir uma nova bilheteria principal em Guaratuba, um novo SAU em Prainha, e instalar sistema antiqueda de veículos nas embarcações do DER/PR, ainda no primeiro ano da concessão, com implantação de uma barreira flutuante para contenção de vazamento de óleo prevista para o segundo ano.

Todas as obras na área de concessão deverão ser aprovadas previamente pelo DER-PR, que vai também acompanhar o andamento dos trabalhos.

Foto: DER

Fonte: AEN