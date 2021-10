Operação Maré Alta prende pessoas ligadas ao tráfico e homicídios

Fotos: 9º BPM

A Operação Maré Alta, desencadeada pela Polícia Militar no Litoral, terminou neste sábado (9) após 15 dias de abordagens, bloqueios, patrulhamentos e equipes concentradas em pontos com maior índice de criminalidade. Oito pessoas ligadas ao tráfico e possíveis homicídios foram presas, além de quatro armas de fogo e 1,2 quilo de drogas apreendidos.

O policiamento foi intensificado nos sete municípios da região litorânea, em especial em Paranaguá, com foco principalmente na redução de homicídios e tráfico de drogas.

Para a ação, foram deslocadas equipes da Capital e da Região Metropolitana, do 1º Comando Regional da Polícia Militar (1º CRPM), que atuaram juntamente com o 9º Batalhão, responsável pelo Litoral.

“Esse apoio da Capital para o Litoral ocorreu a partir de um planejamento que fizemos para a aplicação das equipes nos locais e horários necessários. Tivemos um impacto positivo na região e as ações vão continuar com as equipes de Rotam e viaturas de área do 9º Batalhão”, detalhou o comandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

De acordo com ele, a estratégia e a inteligência policial foram utilizadas para aplicação adequada das equipes.

Segundo o comandante do 1º Comando Regional da PM, coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, o reforço no policiamento ocorreu 24 hora por dia. “A operação contou com efetivos que desenvolveram um trabalho de intensificação de policiamento nos últimos 16 dias para prevenir crimes como homicídios e roubos, e resultou em apreensões de entorpecentes, identificação de pessoas foragidas da justiça e algumas outras prisões. Tivemos um resultado muito positivo na prevenção, com a diminuição dos índices criminais neste período de reforço”, destacou.

RESULTADOS – Ao longo de duas semanas, as equipes policiais militares atenderam 74 ocorrências, em flagrantes ou denúncias da população. Foram abordadas 1.798 pessoas e 844 veículos vistoriados. Oito pessoas foram presas, um adolescente apreendido, além de dois encaminhamentos para lavratura de Termo Circunstanciado. Também houve apreensão de R$ 6.810 em notas falsas.

A fiscalização do trânsito urbano também foi reforçada e resultou em 112 autuações, uma autuação e uma prisão por embriaguez ao volante, além de 25 veículos recolhidos por irregularidades.

MACONHA – Em uma ocorrência registrada na terça-feira (06), policiais militares da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) visualizaram pés de maconha em uma casa.

Com a autorização da moradora, foi feita a vistoria e abordada uma mulher, de 20 anos, que teria confessado que plantava a substância em conjunto com o irmão, que não estava no local. Ela foi presa e encaminhada à delegacia de polícia da cidade.

A operação Maré Alta também contou com o apoio das unidades especializadas da Corporação, como o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Também houve aplicação das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAMs) dos batalhões de Curitiba e da Região Metropolitana, com cobertura em terra, água e aérea.