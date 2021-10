Guaratuba faz nova chamada para vacina contra a covid

Central de Vacinas funciona no Ginásio do Parque Municipal do Canela-Piçarras, na rua Paranavaí

Todos os moradores de Guaratuba acima de 18 anos que ainda não tomaram a vacina e fizeram seu cadastro até 30 de setembro, poderão tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em nova chamada na quinta-feira (14) e na sexta-feira (15).

A Secretaria Municipal da Saúde aguarda novas doses para prosseguir com o agendamento da vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos cadastrados no site vacinas.guaratuba.pr.gov.br.

É obrigatório para os adolescentes de 12 a 17 anos apresentar o termo de consentimento assinado pelo responsável legal, documento (RG ou Certidão de nascimento) e CPF (ou cartão SUS). O Termo de Consentimento está disponível no Portal da Prefeitura para impressão ou pode ser retirado antecipadamente na Central de Vacinas para assinatura do pai ou responsável.

Só está sendo agendada para vacinação as pessoas que fizeram o cadastro no site vacinas.guaratuba.pr.gov.br . Quem tiver dificuldades em fazer o cadastro pode procurar ajuda na Central de Vacinas, que está funcionando no Ginásio do Parque Municipal do Canela-Piçarras, na rua Paranavaí, das 8h às 11h30 e das 13h às 20h, onde o ocorre a vacinação.

2ª DOSE

As pessoas que estavam agendadas, mas não tomaram a 2ª dose da vacina Astrazeneca esta semana por conta do desabastecimento do imunizante, poderão se vacinar na quarta-feira (13), sem necessidade de agendamento.

Na quinta-feira (14) e na sexta-feira (15), serão aplicadas a 2ª dose da vacina Coronavac.

A vacinação da 2ª dose também ocorre na Central de Vacinas.

*Não esqueça da carteirinha de vacinação, um documento com foto, CPF ou cartão SUS.

Dose de reforço (Aguardando novas doses)

A dose de reforço da vacina contra a covid-19 é destinada aos idosos acima de 70 anos que completaram seu esquema vacinal até 11 de abril deste ano e, para pessoas imunossuprimidas, que tomaram a 2ª dose há mais de 28 dias.