Guaraqueçaba vai reformar ônibus e lanchas para retomar transporte escolar

“Após grande embate junto ao Governo do Estado, onde o Município conseguiu um reajuste justo quanto aos gastos com transporte escolar, neste sábado (9) a Secretaria Municipal de Educação fez uma publicação em sua páginas oficiais de Facebook e Instagram, informando que já estão sendo tomadas as devidas providências para que este transporte ocorra o mais breve possível”, confirmou o site oficial do município de Guaraqueçaba.

Repasse parcial do Governo do Estado

O investimento para recuperar toda frota deve ultrapassar a cifra de R$ 500 mil. “Assim que o Governo do Estado fez o primeiro repasse”, a Secretaria de Educação iniciou processo licitatório para a reforma de 3 lanchas escolares, compra de 3 motores de 150 HP, equipamentos de salvatagens (coletes, boias), bem como a recuperação da frota de ônibus escolares.

Reforma da frota terrestre e marítima

O município já havia feito a reforma de alguns veículos terrestres, bem como a reforma de 2 lanchas escolares, as quais estão aguardando alguns equipamentos para que se possa fazer a regulamentação de documentos junto a Capitania dos Portos.

“Liberação gradativa”

O secretário de Educação, Sidney França, afirmou na rede que sua equipe “está empenhada para liberar gradativamente os veículos terrestres e marítimos, conforme forem ficando prontos e aptos para o transporte e que nos próximos dias 100% da frota estará operando com total segurança e eficácia”.

O secretário e a prefeita Lilian Ramos Narloch comemoram não ter de onerar o Município com recursos que “agora poderão ser investidos na revitalização e construção de novas escolas”.