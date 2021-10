Motorista morre em acidente na BR-376

Foto publicada nas redes sociais mostra a carreta atingida pela traseira

O motorista de um caminhão morreu em um acidente que aconteceu na noite deste domingo (10), na BR-376, em Guaratuba. As pistas só foram totalmente liberadas na manhã desta segunda-feira.

O caminhoneiro, de 28 anos, bateu na traseira de uma carreta, que acabou tombando, por volta das 23h30, no km 674. Sua identidade não foi informada até este momento.

A rodovia foi interditada desde o km 662, no Alto da Serra, em Tijucas do Sul, e liberada por volta das 7h. Chegou a ser formar mais de 14 quilômetros de fila no sentido de Santa Catarina.