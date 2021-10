Sanepar vai instalar reservatórios de contêineres durante o verão

Foto: Divulgação da Sanepar / Arquivo do Correio

A Sanepar está se preparando para atender o aumento de consumo de água no Litoral durante a temporada de verão 2021/2022.

Com a presença dos veranistas, o consumo pode chegar a ser até quatro vezes maior, em alguns dias, como na virada do ano, em relação ao período fora da temporada. Entre as medidas, está a instalação de reservatórios modulares de água e de geradores de energia.

Os reservatórios modulares, do tipo contêiner, serão instalados em áreas mais distantes dos centros de distribuição de água. Cada um tem capacidade de 70 mil litros de água. Na temporada passada, a Companhia havia utilizado dois, suficientes para suprir a demanda que foi menor em função da fase mais crítica de pandemia: em Guaratuba, no bairro Mirim; e em Pontal do Paraná, no balneário de Ipanema.

Na temporada 2021/2022, serão instalados cinco. Os equipamentos são móveis e possuem conjunto moto-bomba, que pressuriza melhor a rede, e podem ser reabastecidos por caminhão-pipa.

A Companhia também vai instalar 29 geradores de energia elétrica em Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná. Movidos a óleo diesel, suportam a produção de cerca de 50 litros de água por hora e são acionados em caso de falta de energia na rede elétrica. O objetivo é assegurar continuidade no abastecimento de água.

OPERAÇÃO VERÃO – A equipe da Gerência Regional da Sanepar no Litoral está visitando prefeituras para apresentar os serviços que serão oferecidos pela Companhia durante a temporada.

A Sanepar voltará a disponibilizar serviços de cadeiras anfíbias e passarelas de acessibilidade, duchas ecológicas, atividades socioambientais, além de fazer a limpeza das praias. As atividades são desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado.

Com informações da AEN e Sanepar