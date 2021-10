Morre Mariozinho Lobo, ex-superintendente dos portos

Foto: Arquivo da Portos do Paraná

Morreu Mário Marcondes Lobo Filho, nesta segunda-feira (11), em Curitiba. Conhecido como Mariozinho Lobo, foi superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) em 2010, na gestão do ex-governador Orlando Pessuti. A Portos do Paraná, que sucedeu a Appa, divulgou nota de pesar pelo falecimento.

Advogado, com 53 anos, filho de Mário Marcondes Lobo e Sônia Fatchuf Lobo, foi vereador, presidente do Rio Branco Sport Club e presidente do Clube Literário.

Mariozinho Lobo estava internado em Curitiba, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), em março. Em seguida, foi diagnosticado com covid-19.

O velório acontece em Curitiba pela manhã e às 14h deve chegar em Paranaguá. Será sepultado, às 16h, no cemitério Nossa Senhora do Carmo.