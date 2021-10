Guaratuba fatura 3 ouros no Circuito Nacional de Beach Tennis

Guaratuba fatura 3 ouros no Circuito Nacional de Beach Tennis

Atletas guaratubanos participaram, entre os dias 5 a 10 de outubro, do Circuito Nacional de Beach Tennis, que aconteceu nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e faturaram três medalhas de ouro.

Julia Rossi foi campeã na categoria dupla feminina sub-12, Sandro Ruviaro foi campeão da categoria 40+ Misto e Cleverson Borges foi campeão da categoria dupla masculina 40+.

Os atletas disputaram jogos com duplas de diversos estados do país. Também participaram do campeonato os atletas guaratubanos Iane Klein e Edgar Filho, que chegaram até à semifinal e quartas de final nas categorias dupla mista sub-12 e dupla mista A, respectivamente.

Guaratuba vem se destacando cada vez mais no cenário do beach tennis, tanto a nível estadual quanto nacional. Nesta última disputa, os atletas guaratubanos contaram com o apoio da Prefeitura, que cedeu a van da Secretaria de Esportes para o transporte até o Rio de Janeiro.

Matinhos – Em novembro, o Litoral do Paraná recebe uma das etapas do Campeonato Pan Americano de Beach Tennis, na praia de Caiobá, em Matinhos.