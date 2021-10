Corredor Jocilei Macedo ganha ouro, prata e bronze

O atleta de Guaratuba Jocilei Macedo obteve três medalhas no XX Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, disputado no último final de semana em Cascavel.

Jocilei foi medalha de ouro nos 10.000 metros, prata nos 5.000 metros e bronze nos 1.500 metros.

Guaratubano por “adoção”, Jocilei ficou ainda mais emocionado por obter o principal resultado em uma cidade e em uma data tão especiais:

“…E na minha terrinha natal Cascavel, onde saí aos 6 anos de idade, lembro-me de ganhar um tênis e ficar correndo na roça de arroz do meu pai, nem imaginaria que depois de 37 anos voltaria na mesma terra para correr com um bom tênis em uma pista profissional e ser campeão brasileiro de atletismo no dia mundial do atletismo…”

O XX Campeonato Brasileiro de Atletismo Master foi realizado entre os dias 8 e 10, e reuniu competidores de 15 estados brasileiros. Foram 28 modalidades adaptadas conforme a categoria dos atletas, entre 30 e 90 anos de idade.