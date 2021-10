Paranaguá convoca artistas para nova etapa da Lei Aldir Blanc

Começou em Paranaguá, uma nova etapa de convocação para cadastramento na Lei Aldir Blanc.

A meta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) é destinar quase R$ 700 mil a artistas e grupos culturais da cidade, por meio de dois editais diferentes: um que visa o fomento de projetos e outro que irá amparar os espaços culturais do município. As inscrições, que ocorrem de forma online, iniciaram na sexta-feira (8) e seguem até 3 de novembro.

Um edital publicado na quarta-feira (6), apresenta a aplicação do recurso, conforme consta no inciso II da Lei Federal que visa a produção cultural. A Lei Aldir Blanc foi criada para dar suporte a representantes do setor cultural afetados pela pandemia da Covid-19.

“Serão valores entre R$ 2 mil e R$ 10 mil contemplando todos os segmentos da cultura, e sobretudo, privilegiando a cultura local. Por determinação do prefeito Marcelo Roque, nossa equipe trabalhou empenhada, para mais uma vez, poder celebrar a chegada dessa nova fase”, comenta o secretário de Cultura e Turismo, Harrison Camargo.

A expectativa da Secultur é contemplar cerca de 170 propostas. O edital de fomento de projetos possibilita aos artistas, o envio de propostas nos segmentos de artes plásticas; artes visuais; artesanato; circo; cultura popular e tradicional; dança; design e moda; fotografia; gastronomia; literatura; música; patrimônio; teatro; audiovisual e artes integradas. Já o edital que vai amparar espaços culturais, que será publicado nos próximos dias através de chamada pública, será destinado ao fomento e subsídio aos que mantém a cultura tradicional e popular do município.

Os interessados em concorrer aos editais podem se inscrever, a partir desta sexta-feira, 8, através do link: https://www.paranagua.pr.gov.br/lei-aldir-blanc.php. Conforme a Secultur, quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo número (41) 3422-6290, das 9h às 16h.