Guaratuba tem programação especial do Outubro Rosa

A Prefeitura de Guaratuba e parceiros iniciaram, no sábado (9), as ações do Outubro Rosa, mês dedicado à saúde da mulher, principalmente, sobre a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero.

A abertura oficial do Outubro Rosa em Guaratuba aconteceu no Espaço Litoral com uma belíssima oração feita por Ciuma Bonilha. Além do prefeito Roberto Justus, seus familiares, e a equipe da Prefeitura, compareceu o deputado estadual Nelson Justus.

No mesmo dia, ocorreu a abertura da Exposição “Anjos Vestindo Rosa” que ficará exposta no salão de Eventos do Casarão Marcílio Dias, Espaço Litoral até o final do mês. A exposição conta com as imagens fotográficas de 14 mulheres de Guaratuba que tiveram câncer e posaram para as lentes de fotógrafos da cidade voluntários: Milena da Silveira Fotografia, Orgânica fotografia e filmagens, Patrícia Artioli Fotografia. Profissionais do cabelo e maquiagem também se voluntariaram na produção das mulheres: Karini Geovanetti Makeup, Lidiane Makeup e Salão de Beleza Neia.

O Balé Asas Macalossi “Anjos Vestindo Rosa”, abrilhantou a abertura da exposição, emocionando a todos com uma belíssima apresentação.

Os grupos de Curitiba “Mulheres Motociclistas e Garupas” e “Embaixadoras do Bem” participaram de todo o evento. A tarde ocorreu oficina promovida pelas “Embaixadoras do Bem” para as mulheres.

A caminhada do Outubro Rosa que estava marcada como primeiro evento da manhã de sábado teve que ser cancelada por causa do tempo chuvoso.

Acompanhe o que mais acontece no Outubro Rosa Guaratuba:

22/10 (sexta-feira) – Dia D da Saúde Rosa nas Unidades Básicas de Saúde. Das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h.

– Coleta de preventivo de câncer do colo do útero.

– Exame físico de mama.

– Pedidos de mamografia conforme critério do Ministério da Saúde.

27/10 (quarta-feira) – Encerramento da Exposição “Anjos Vestindo Rosa”. Às 15h, no Casarão Marcílio Dias. Espaço Litoral.

Doações

Recebimento de doações de lenços para cabeça, turbantes, toucas de malha e de lã, enxoval para bebê, materiais de higiene pessoal como sabonetes, pasta e escova dental, toalhinhas higiênicas, fraldas geriátricas, entre outros para serem doados aos Hospitais com pacientes adultos e infantis acometidos com o câncer.

De segunda a sexta-feira na Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, das 8h às 11h30 e 13h30 às 17h.

– Doação de cabelos deve ser feita na Néia Salão de Beleza, no endereço Rua Vieira dos Santos, 338, Centro. Os cabelos doados serão utilizados para confecção de perucas.