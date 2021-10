Medicina da Unespar pode reforçar atendimento no Hospital Regional

Beto Preto assina termo de cooperação (Foto: Américo Antonio/Sesa)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) assinaram nesta quarta-feira (13), em Paranaguá, um termo de cooperação técnico-científica para implantação e desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e expansão no Hospital Regional do Litoral (HRL).

Agora, os alunos da Unespar dos cursos de Medicina e de áreas correlatas à Saúde poderão se especializar e realizar atendimentos no HRL. O objetivo do acordo entre as entidades é a ampliação do atendimento hospitalar na unidade e a promoção do conhecimento técnico e científico para os alunos.

Assinaram o documento o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), responsável pela administração do HRL, Marcello Augusto Machado; o diretor-geral da Sesa, Nestor Werner Junior; a reitora da Unespar, Salete Paulina Machado Sirino; e o diretor administrativo interino do HRL, Hemerson Saketa.

“Hospitais estratégicos que possuem grande volume de atendimentos se capacitam para ofertar ensino para alunos de cursos ligados à área, por isso vamos abrir a oportunidade de treinamento aqui no HRL em parceria com a Unespar, e temos certeza que será um belíssimo campo de estágio, buscando ao longo do tempo a classificação de hospital-escola”, afirmou Beto Preto.

A reitora Salete Paulina Machado Sirino disse que esta união entre a educação e saúde, alinhada com ciência, tecnologia e trabalho especializado, será imbatível para prestar serviços em prol do bem comum de todos paranaenses. “Nosso compromisso é de fazer prosperar essa cooperação, oferecendo o que houver de melhor por parte da Unespar”, afirmou.

“Gostaria de agradecer o trabalho que a Secretaria da Saúde tem desempenhado no enfrentamento da pandemia, principalmente quando levamos a demanda de vacinação da comunidade acadêmica, que foi prontamente atendida”, acrescentou.

Segundo o presidente da Funeas, Marcello Machado, esta parceria representa um avanço para a unidade. “Este momento é muito importante porque foi uma grande luta conseguir implantar a residência. Agora teremos a estrutura da Unespar à disposição e o hospital como campo de estágio para a graduação e pós-graduação. Este ato representa crescimento desta instituição tão demandada em todo o Litoral”, disse.

OBRAS – O Governo do Estado está investindo R$ 551.414,79 em obras no HRL e na 1ª Regional de Saúde de Paranaguá. Somente na Regional, o valor destinado é de R$ 284.414,79 em obras de reparo no prédio e na Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue, que incluem serviços de pintura interna e externa, reparos e troca de coberturas, além de melhorias gerais.

Já com relação ao Hospital Regional do Litoral, os investimentos somam mais R$ 267 mil, entre a abertura de Ambulatório Médico de Especialidades (AME), estimado em R$ 178 mil, e implantação do Plano Diretor para reestruturação e adequação de espaço físico no próprio hospital, incluindo a maternidade anexa, no valor de R$ 89 mil.

Para abertura do Ambulatório, será utilizada a estrutura da antiga Santa Casa de Misericórdia de Paranaguá, que fica ao lado do HRL, o hospital mais antigo do Paraná. Fundada em 1835, com caráter filantrópico e posteriormente reformada para abrigar a Biblioteca Mario Lobo, a estrutura não está sendo utilizada e agora será restaurada novamente para voltar a prestar serviços para a área de saúde. O imóvel possui dois andares, com área de 872 metros quadrados.

EQUIPAMENTO – Beto Preto também formalizou a entrega de um microscópio cirúrgico, cedido pelo Hospital Infantil Waldemar Monastier, para auxiliar nos diversos procedimentos cirúrgicos infantis do HRL. O valor do equipamento de última geração é estimado em R$ 2,5 milhões.

“O Governo do Estado investe na regionalização dos serviços de saúde e graças a este equipamento os médicos deste hospital poderão realizar cirurgias diferenciadas e reduzir o tempo de internação dos pacientes”, disse o secretário.

INVESTIMENTOS – O secretários ainda anunciou ainda o investimento de mais R$ 965.731,00 por parte do Estado para a compra de 45 computadores para reforço no atendimento à demanda das unidades sob gestão da Funeas. São elas: HRL, Hospital Estadual Lucy Requião de Mello e Silva, Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits, Hospital de Dermatologia Sanitária do Estado do Paraná, Escola de Saúde Pública do Paraná, Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, Hospital Eulalino Ignácio de Andrade – Zona Sul de Londrina, Hospital Dr. Anísio Figueiredo – Zona Norte de Londrina.

PRESENÇAS – Participaram também do evento o coordenador da Comissão de Residência Médica (Coreme) e diretor clínico do HRL, Paulo Roberto Zanicotti; o diretor da 1ª Regional de Saúde, Leovaldo Bonfim; o coordenador do setor de Obras da Sesa, Adilson Silva Lino; e a arquiteta e gerente de Projetos da Sesa, Michelle Poitevin.

Fonte: Sesa / AEN