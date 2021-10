Cidades do Litoral recebem 33 veículos para a saúde

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Nesta quarta-feira (13), o Governo do Estado reforçou o apoio às prefeituras do Litoral do Paraná com 33 carros zero quilômetros que serão usados no atendimento de saúde.

De acordo com o governo estadual, é com os veículos menores que os profissionais das unidades de saúde chegam aos domicílios para consultar pacientes acamados, fazer busca ativa de quem está com exames atrasados e atualizar a carteira de vacinação. “Essas e inúmeras outras atividades se tornaram ainda mais importantes pelo fato de que diversas pessoas deixaram de procurar médico por medo de se contaminar com o coronavírus”, informa a Secretaria de Estado da Saúde.

Os carros doados são Volkswagen Gol, com um valor de R$ 34.500 cada um, num total de R$ 1.138,500 milhão, dinheiro do tesouro do Estado. Os automóveis foram distribuídos para sete cidades do Litoral, que compõem a 1ª Regional de Saúde.

Paranaguá ficou com 15 carros, Guaratuba, 5; Matinhos, 4; Antonina, 3; Pontal do Paraná, 2; Morretes, 2 e Guaraqueçaba, 2.

A entrega foi feita pelo governador em exercício, Darci Piana, em solenidade no Ginásio Caranguejão, em Paranaguá. Os veículos vão beneficiar os sete municípios na área de abrangência da 1ª Regional da Saúde, onde cerca de 60% dos 300 mil moradores são atendidos exclusivamente pelo SUS. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e o diretor da 1ª Regional de Saúde do Litoral, Leovaldo Bonfim, participaram do encontro.

“Todos os municípios do Paraná estão recebendo veículos iguais a esses para atender a um número maior de pessoas e melhorar a situação da saúde das famílias do nosso Estado”, disse Piana. Ao todo o Governo do Estado vai entregar 1.211 veículos às prefeituras.

“Cada carro desses permite que as equipes façam no mínimo cinco visitas por dia. Vamos conseguir melhorar muito o acesso dos paranaenses ao serviço de saúde”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Poderemos fazer mais de um milhão de atendimentos nos próximos 12 meses”, disse.

Para o diretor da Regional da Saúde do Litoral, Leovaldo Bonfim, retomar os atendimentos da atenção básica com uma estrutura maior é essencial. “Dessa maneira os agentes alcançam mais pessoas, especialmente os cidadãos que moram nos locais distantes”, afirmou Bonfim. Segundo ele, com o repasse, o Litoral passa a ter um veículo para cada duas esquipes de saúde da família. “Foi esse critério técnico que orientou o número de carros que iria para cada cidade”, explica o diretor.

MAIS AÇÕES – Na solenidade também foram assinadas as ordens de serviço de R$ 178 mil para reforma da Biblioteca Mario Lobo, que será transformada num ambulatório médico de especialidades. Também foram liberados R$ 89 mil para o Plano Diretor do Hospital Regional do Litoral, e R$ 284 mil para reforma da sede da 1ª Regional de Saúde, em Paranaguá. O Hospital Regional do Litoral e a Regional de Saúde receberam 60 computadores novos (45 para o hospital e 15 para a Regional).

PRESENÇAS – Participaram da cerimônia os prefeitos Marcelo Roque (Paranaguá), Roberto Justus (Guaratuba), Rudão Gimenes (Pontal do Paraná), Zé Paulo Azim (Antonina), Junior Brindarolli (Morretes) e Lilian Ramos Narloch (Guaraqueçaba) e os deputados estaduais Nelson Justus, Galo e Anibelli Neto.



















Fonte: Sesa / AEN