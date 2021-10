Estado credencia profissionais para a operação verão

Foto: AEN / Arquivo

A Superintendência Geral do Esporte abriu nesta quarta-feira (13), por meio do Chamamento Público 03/2021, o credenciamento de pessoas físicas para desempenhar atividades na temporada de verão, principalmente no Litoral.

O edital é direcionado para os cargos de coordenador de posto, professor de ginástica, monitor de educação física, monitor de enfermagem, monitor de comunicação social e monitor de turismo. A remuneração é diária e varia entre R$ 109,04 e R$ 224,79.

Os serviços serão prestados nas seguintes localidades:

a) Postos Fixos: Matinhos (1 local), Pontal do Paraná (3 locais), Guaratuba (1 local) e Porto Rico (1 local) e Paranaguá – Ilha do Mel (1 local).

b) Equipes itinerantes: Matinhos (1), Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba (1), Eventos e Promoções (1) e Avaliação Física (1)

Os interessados devem se credenciar por meio do e-mail veraomaior@esporte.pr.gov.br ou por meio de comparecimento presencial à sede da Paraná Esporte, no setor de protocolo situado na rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, entre 9h e 12h e 14h e 17h. Leia aqui o edital de credenciamento.

O credenciamento terá vigência de seis meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 103 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 4.507/2009. Assim, os interessados poderão requerer credenciamento a qualquer tempo durante a vigência do edital.

A Divisão de Esporte de Participação, responsável pela organização do treinamento, vai selecionar os melhores avaliados nesta primeira etapa de envio de documentação. Estes terão suas despesas de hospedagem e alimentação no processo de capacitação custeadas pela Superintendência Geral do Esporte, ficando sob a responsabilidade do participante as despesas de transporte.

A divulgação dos candidatos melhor avaliados será feita por meio do site esporte.pr.gov.br e respectivas redes sociais nesta sexta-feira (15) a partir das 14h, e no Diário Oficial do Estado.

A capacitação está prevista para ser realizada de 22 a 26 de novembro de 2021, em período integral (manhã, tarde e noite), no município de Pontal do Paraná, em local a ser definido. Data e horários que podem ser alterados a critério da administração.

VERÃO 2022 – A edição 2022, prevista para acontecer de 26 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro, prevê ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

