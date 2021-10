Sábado tem multivacinação para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Guaratuba informa que acontece neste sábado (16), o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, para a atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes, de zero a 15 anos, em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h.

A equipe da Atenção Primária em Saúde verificará as vacinas do calendário de imunização em atraso e também estará emitindo as declarações de regularidade vacinal que são entregues às escolas pelos pais e responsáveis.