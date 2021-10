Pronto Socorro de Guaratuba volta a atender todas as emergências

A partir de sexta-feira (15), o Pronto Socorro Municipal 24 horas de Guaratuba, na rua Guilherme Pequeno, volta a atender todas as urgências e emergências do município, tanto para pacientes com sintomas respiratório, quanto para as outras comorbidades.

Atualmente, o atendimento aos pacientes sem sintomas respiratórios estava ocorrendo no Hospital Municipal, que passará a partir desta sexta-feira a funcionar como maternidade e ambulatório.

Por conta da pandemia, o Pronto Socorro estava voltado apenas para o atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios e chegou a lotar no pico da pandemia na cidade em meados de março.

Agora, com o avanço da vacinação contra a covid-19, com a redução do número de casos e ainda mais dos casos graves, o espaço não possui nenhum paciente internado.

Mesmo assim, o PS terá um espaço exclusivo separado com toda estrutura necessária para pacientes com confirmação ou suspeita da covid-19.

A mudança começa na tarde desta quinta-feira (14) juntamente com a sanitização de todo o prédio do PS.