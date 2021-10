Com certeza se você chegou até aqui procurando mais sobre o verdadeiro WhatsApp GB está no lugar certo.

Atualmente existe uma versão do aplicativo original do WhatsApp com muitas outras funções e truques para os usuários. Esta versão aprimorada e melhorada é conhecida como WhatsApp GB.

Mas por não ser uma versão oficial, não é fácil de encontrar pois não estão nas lojas tradicionais de aplicativo como, por exemplo o Google Store. Por isso eu trouxe nesse artigo tudo o que você precisa saber sobre essa nova versão e onde encontrar o verdadeiro WhatsApp GB. Confira!

Qual é o verdadeiro WhatsApp GB?

Sem dúvida, como acontece com muitos aplicativos são feitas inúmeras versões prometendo trazer melhorias ou novas funções para ele. Mas sabemos que nem sempre isso acontece de fato.

Ainda que alguns no início realmente cumpra o que promete depois de um tempo param de surgir atualizações e o aplicativo mais traz prejuízos do que benefícios.

Porém isso não acontece com o verdadeiro WhatsApp GB. Essa versão melhorada do tradicional e original aplicativo está no mercado a bastante anos e nunca deixou de estar um passo à frente do que seus criadores.

Isso porque os criadores fazem atualizações constantes da versão, trazendo muitos recursos exclusivos para o aplicativo original.

Então é certamente pelo tempo e constância no mercado que muitos estão sempre buscando saber mais sobre o verdadeiro WhatsApp GB. Pois até mesmo ele já tem cópias.

Por isso, no site da BIVA você além de encontrar o download para o verdadeiro WhatsApp GB, você ainda tem um tutorial de como baixar e instalar no seu aparelho celular. Inclusive conta com um tour nas principais funções que fazem ele ser tão bom!

Portanto, se você já quer baixar o verdadeiro WhatsApp GB no seu celular e estar a um passo à frente dos seus contatos é só clicar aqui que você vai direto para o tutorial completinho!

O que o WhatsApp GB faz?

Mas pode ser que você chegou até aqui sem conhecer direito o verdadeiro WhatsApp GB. Então agora eu vou te apresentar o que essa versão melhorada do aplicativo original tem de tão especial.

Primeiramente você precisa saber que o WhatsApp GB na verdade é apenas uma versão aprimorada do aplicativo original. Ou seja, ele ainda utiliza as mesmas tecnologias, interface etc.

No entanto, ao instalar essa versão no seu aplicativo é possível ter ainda outras funções além das tradicionais.

Certamente umas das mais cobiçadas e a possibilidade de usar mais de um número no mesmo WhatsApp e aparelho. Então como não encontramos essa alternativa no aplicativo tradicional, algumas pessoas preferem usar a versão do WhatsApp GB.

Afinal de contas, muitas das vezes temos números de trabalho e pessoal separados. Ou ainda, se um dos membros da família fica sem aparelho celular ainda pode continuar usando o WhatsApp pelo celular de outra pessoa caso não tenha condições imediatas de comprar outro.

Mais uma coisa bem legal no verdadeiro WhatsApp GB é poder deixar ele com a sua cara. Isso porque, ele permite que você mude o tema do seu aplicativo colocando cores diferentes, estampas etc. Quem aí também não cansa do tradicional verde e branco?

Além desses benefícios, ainda tem os truques do verdadeiro WhatsApp GB que atualmente são:

Ocultar dos seus contatos quando você está digitando ou mandando um áudio; Visualizar status ou mensagens apagadas; Nome de grupos com mais de 35 caracteres; Ocultar quando você visualiza a mensagem de texto ou de voz; Aparecer offline para seus contatos etc.

Realmente são recursos muitos atraentes, não é?

Isso que, como já mencionado, eles estão sempre atualizando a versão para estar sempre trazendo novos recursos para os usuários!

Conclusão

Em resumo, esse é apenas uma melhoria que você estará fazendo no seu aplicativo original. Por isso, não é possível encontrar ele facilmente já que o download só pode ser feito pela web.

Então se você quer aproveitar todos os benefícios e ainda estar seguro de que está baixando o verdadeiro WhatsApp GB não deixe de visitar o site da biva.digital e garantir tudo aquilo que essa versão melhorada tem a oferecer.

Por fim, antes de ir não deixe de compartilhar esse artigo com seus amigos, afinal dica boa é dica compartilhada!