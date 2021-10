PM em Matinhos acaba com festa e apreende arma e droga

Nas primeiras horas da madrugada do domingo (10) a Polícia Militar atendeu uma denúncia de que havia som alto e um grande número de pessoas fazendo algazarra, no balneário Flamingo, em Matinhos.

Equipes da Rádio Patrulha da 2ª Companhia, de Matinhos, da Rotam do 9º BPM, do Litoral, e da Rotam do 20º BPM, de Curitiba, que estavam fazendo reforço da segurança no feriado, foram acionadas para seguirem até o local, na rua 19 de Dezembro. As informações são do Setor de Comunicação Social do 9º Batalhão.

No imóvel, onde funciona uma tabacaria, os policiais constataram a presença de aproximadamente 300 pessoas “amontoadas e sem qualquer tipo de proteção contra a propagação do vírus da covid-19”.

Durante as averiguações, na casa anexa à tabacaria, os policiais encontraram e apreenderam 1 revólver calibre 357, com numeração raspada, 3 munições cal. 357, 3 munições cal. 38 e um estojo de munição cal. 380. Além disso, também foram localizadas e apreendidas 4 buchas de cocaína (23 g) e 4 comprimidos de ecstasy.

“A aglomeração foi dispersada e o responsável pelo local, um homem de 24 anos de idade, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e perturbação do sossego alheio”, informou a PM. Ele e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.