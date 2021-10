Consultora oferece curso grátis para camareira em Guaratuba

Se você está sem emprego e pretende fazer um curso de camareira grátis, existe uma oportunidade em Guaratuba. Confira:

Curso para camareira de hotel com certificado e gratuito, com aulas práticas no local. Início sábado, dia 23/10, das 13h às 17h. Vagas limitadas. Interessados devem entrar em contato pelo Whatsapp (41) 9 9617-9164, com Sonia.

Sonia Maria Schmidt realiza consultorias e ministra cursos, principalmente no setor de hotelaria. Ela também quer fazer a diferença na vida das pessoas, como ela disse para a reportagem. “Coloquei esse objetivo para mim: se minha empresa começasse a funcionar e trabalhar bem, eu iria dar curso gratuito aos sábados”, disse. Hoje ela está ministrando cursos em dois hotéis da cidade.

Um dos critérios para o curso grátis, é que a aluna esteja desempregada no momento, pois a intenção é colocá-la no mercado de trabalho. As aulas teóricas serão em seu escritório e as aulas práticas em uma casa, no bairro Brejatuba. Serão atendidas 8 pessoas de cada vez.

Turismo já em alta

O trabalho de camareira é uma das principais ofertas de emprego no Litoral durante o verão e a expectativa do setor de hospedagem é bastante positiva para esta temporada, principalmente devido a redução dos casos de covid-19.

Levantamento divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira (14), aponta que as atividades turísticas tiveram uma expansão de 5,4% em agosto deste ano no Paraná, o segundo melhor desempenho do país, atrás apenas de Goiás (8,8%).

O desempenho do turismo paranaense coloca o Estado à frente de Ceará (5,1%), Pernambuco (3,9%), Bahia (1,4%), Rio de Janeiro (-1,1%) e Santa Catarina (-1,6%). A média nacional ficou em 4,6%.