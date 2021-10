Prefeita de Guaraqueçaba anuncia avanço salarial no Dia do Professor

A prefeita de Guaraqueçaba, Lilian Ramos, e o secretário de Educação, Sidney França, anunciaram o avanço do nível salarial para os professores do município. A divulgação foi feita nesta sexta-feira (15), no Dia do Professor, mas só poderá entrar em vigor em janeiro.

O adiamento é por causa da Lei Complementar 173/2020, que proíbe reajuste salarial para servidores até 31 de dezembro em todo o Brasil, explica a Prefeitura. Os valores já estão separados para esta finalidade e serão creditados no primeiro mês de 2022. A prefeita ainda anunciou que as reivindicações de melhores condições de trabalho também serão atendidas.

“Para os professores, quando chega este dia sempre aparece um aluno com uma fruta, um bombom ou um simples e carinhoso bilhetinho. Às vezes a escola ou a gestão realiza alguma homenagem. Nestes tempos de pandemia com as escolas vazias, os professores perderam isso, porém terão um reconhecimento diferente. Este ano os professores da rede municipal de Guaraqueçaba terão os avanços creditados em folha e serão lhes proporcionadas melhores condições de trabalho durante a gestão. Este é o nosso compromisso e é assim que demonstramos nosso respeito e reconhecimento aos professores, com atos que vão além das palavras”, disse.

Entrega de kit merenda e apostilas na Barra da Ararapira

Kit Escolar

Nos últimos dias, o secretário Sidney França desenvolveu uma força tarefa por terra e mar para atender as 26 comunidades insulares e 19 comunidades rurais do município.

Nos últimos dias foram atendidas também as escolas da Sede e as comunidades de Taquanduva, Itaqui, Medeiros, Barra da Ararapira, Vila Fátima, Canal do Varadouro, Ilha do Superagui, Bertioga, Barbados, Tibicanga e Sebuí.

A Secretaria de Educação também se prepara para a retomada das aulas presenciais, com reformas nos ônibus e lanchas do transporte escolar e a contratação de profissionais através de um processo seletivo simplificado (PSS).

“Estamos todos ansiosos para que o PSS chegue ao fim e iniciemos as contratações, a pressa é de todos. Tanto a gestão, os funcionários, bem como a comunidade escolar, anseiam que tudo volte à normalidade, disse Sidney França.

Com fotos e informações do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura