Jogos do Idoso terão 1.200 participantes em Guaratuba e Pontal do Paraná

Começa na segunda-feira (18) a 15ª edição dos Jogos da Integração do Idoso, com abertura do evento em Guaratuba, às 20h, no Ginásio de Esportes Governador José Richa. Respeitando os protocolos contra a covid-19, o acesso será limitado.

Guaratuba e Pontal do Paraná serão as sedes do evento que reunirá 32 municípios, com aproximadamente 1.200 participantes, sendo 888 atletas e os demais integrantes de comissão técnica, professores, enfermeiros e servidores do Estado e dos municípios.

Os Jogos da Integração do Idoso (Jiidos) são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte, com apoio da Prefeitura de Guaratuba. O objetivo é incentivar a participação e o lazer, com atividades lúdicas, esportivas adaptadas, recreativas, artísticas, socioculturais e de integração, garantindo melhor qualidade de vida às pessoas de 60 anos ou mais.

O superintendente de Esporte, Helio Wirbiski, ressalta a importância de retomar os jogos no Paraná. “O retorno dos Jiidos é um momento emocionante e importante para o Paraná, pois faz parte do nosso plano de recuperação pós-Covid e permite que os idosos tenham melhoras na condição física, na motricidade, no convívio social e, principalmente, na qualidade de vida. É uma alegria proporcionar isso a eles”, afirma Wirbiski.

O atleta Rubens Schane está animado para a edição deste ano. “Participei dos últimos Jogos da Integração do Idoso e foi muito legal. Neste ano a expectativa de reencontrar os amigos é maior. O esporte, sem dúvida, melhora a qualidade de vida, principalmente agora, neste período pós-pandemia. Quem ganha somos nós”, afirma.

MODALIDADES – Todas as modalidades de competição são adaptadas: vôlei câmbio, vôlei de praia, vôlei escuro, basquete relógio, peteca, xadrez, damas, dominó, tênis de mesa e handebol. Neste ano, tem mais uma novidade. O Governo do Estado ofertará oficinas para os idosos que estão iniciando os trabalhos nestas modalidades esportivas.

Em Guaratuba vão acontecer as competições e em Pontal do Paraná as oficinas. Além disso, haverá uma capacitação para os profissionais de Educação Física que trabalham com idosos.

EXPOSIÇÃO – Na abertura dos Jogos, o Centro de Memória do Esporte apresentará a exposição sobre a história dos Jogos da Integração da Terceira Idade Paranaense, com homenagens a três atletas do Estado: Takeo Tsumanuma, Maria Luiza Pereira Passos e José Cândido Muricy.

BIOSSEGURANÇA – A retomada dos Jogos do Idoso ocorrerá seguindo todos os protocolos de biossegurança. Todos os participantes deverão estar vacinados com as duas doses e testar negativo para a covid-19. Respeitando os protocolos, o evento não será aberto ao público.

