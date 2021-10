Incêndio em uma caminhonete no km 669 da BR-376, em Guaratuba, causa grande filas na subida da Serra do Mar, na tarde deste sábado. No momento há 6 km de congestionamento.

O veículo pegou fogo na pista sentido Curitiba, por volta das 14h40. A pista ficou interditada por cerca de 1 hora e foi liberada, parcialmente, às 15h40.

Equipes da concessionária atuam no local.