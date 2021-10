Família de rapaz desaparecido identifica corpo achado no mar

Familiares de José Jorge de Oliveira Martins, de 27 anos, identificaram seu corpo, que havia encontrado por pescadores de Guaratuba.

Ele estava desaparecido desde o dia 10, quando, depois de um passeio em Guaratuba, chegou em Curitiba, onde morava com a família. Ele disse que havia se sentido mal e pediu para a irmã ir buscá-lo. Em Curitiba, disse que iria novamente a um hospital e sumiu.

Na segunda-feira (11), seu carro foi encontrado na praia do balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná. O vidro do passageiro estava quebrado, possivelmente por uma pedra encontrada dentro do veículo. Também havia alguns pertences dele espalhados perto do carro. O Corpo de Bombeiros fez buscas na cidade, inclusive com cães farejadores.

Seu corpo foi localizado na tarde desta sexta-feira (15) por pescadores a cerca de 2 milhas da costa e trazido até a baía de Guaratuba, onde foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e depois encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Paranaguá, onde foi periciado e identificado. A Polícia Científica ainda não revelou informações sobre a perícia.