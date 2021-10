Casal suspeito de dar golpe do Pix é detido ao tentar sair de Guaratuba

Um casal suspeito de aplicar golpes em Guaratuba foi detido na manhã deste domingo (17), na divisa com Santa Catarina. Eles têm endereço de Apucarana, região Norte do Paraná, e o homem tem parente em Guaratuba

De acordo com algumas vítimas, os dois vinham utilizando o golpe do “falso pagamento com Pix” em comércios e hotéis da cidade. O golpe, geralmente, consiste em apresentar um falso comprovante de pagamento, que é mostrado na própria tela do smartphone ou, então, enviado por Whatsapp.

A Polícia Militar já sabia das características do carro que usavam, um Kia Cerato preto, e recebeu a informação de que o veículo foi avistado indo para fora da cidade pela PR-412. A Polícia Militar de Santa Catarina foi avisada e fez a abordagem do veículo, já na rodovia SC-417, em Garuva.

O casal estava com três crianças no carro, que foram encaminhadas para o familiar do homem. Os dois foram levados para a Delegacia da Polícia Civil.

Quem tiver sido vítima do casal, deve procurar a Delegacia, na rua Onze de Outubro, 68, Centro, na segunda-feira, ou fazer o Boletim de Ocorrência pela Internet, conforme explicou o delegado Leandro Stabile pela rede social: www.delegaciaeletronica.pr.gov.br