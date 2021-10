A delicadeza da peça de cima mais charmosa do look feminino

A delicadeza da peça de cima mais charmosa do look feminino

Uma blusa mais curta na cintura e a cor branca. Isso era suficiente para esse casamento da peça mais delicada do figurino feminino. Cropped branco hoje é um clássico infalível nos looks entre famosas, celebridades e fashionistas. Este é um tipo de peça que pode ser usada o ano inteiro, seja nos dias mais frios ou quentes. Quem ama um visual mais clean, pode montar a blusa branca que mostra parte da barriga com uma calça branca ou clara. Já as mais descontraídas podem optar pela boa e inseparável calça jeans. Os modelos com detalhes, decotes e mangas ombro a ombro ou princesa são um sucesso. Acompanhe mais dicas abaixo:

Entre o top e a blusa, surgiu esse item estiloso

Quando se pensa que a moda feminina não tem mais de onde tirar criatividade, surge uma peça clássica que de tão minimalista se torna mais que especial. Estamos falando do cropped branco, a blusa mais curta na cintura que pode deixar grande parte da barriga à mostra como apenas o umbigo.

A peça é uma repaginação de um item que já era sucesso na década de 40, mas na época com modelagens mais retas e soltas. Na época, a combinação consagrada era cropped branco com calças largas e soltas. Alguns estudiosos da moda defendem que a origem deste item charmoso da moda feminina veio dos tops das dançarinas do ventre.

Essa peça também foi usada entre os anos 30 e 40 pela moda praia, onde cropped branco combinava com as hot pants, definindo e ressaltando a silhueta.

Hoje, a blusinha branca virou objeto de desejo da maioria das mulheres, muito por conta da facilidade de combinações para diferentes visuais, sejam os mais descontraídos aos mais formais.

Quais modelos estão entre os mais procurados?

Hoje, as variações incluem decotes como V, U, tomara que caia e formatos mais sensuais como ombro a ombro e de um ombro só.

Quem adora um look diferente e estilo boho pode escolher os modelos ciganinha, com babados ou frisados, tricô ou crochê com mangas independentes. As versões rendadas soltinhas também atendem ao gosto de mulheres mais descontraídas.

Já quem valoriza o romantismo, aproveita as versões com manga princesa, bufante, detalhes rendados ou com o fundo branco e estampas florais delicadas.

Como escolher o modelo ideal?

A blusa branca combina com praticamente tudo e todos os corpos. Para escolher melhor o modelo, algumas dicas podem ajudar.

Quem não quer expor demais o corpo, pode optar por um cropped branco mais comprido e com tecidos que não tenham transparências. Já quem quer efeito sustentação ou para usar com outras peças sobrepostas pode optar pelas blusas justas.

O que você achou destas dicas? Que tal agora conferir esses e outros modelos de cropped branco na plataforma da Shafa.