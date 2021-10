Novo comitê quer incentivar desenvolvimento econômico do Litoral

Sebrae e Portos do Paraná criaram um projeto para melhorar o ambiente de negócios nos sete municípios do litoral paranaense.

Nesta quinta-feira (21), haverá um institucionalização do Comitê Territorial de Desenvolvimento do Litoral (CTDL), no Palácio Taguaré, o Centro Administrativo no Porto de Paranaguá. Farão parte do comitê representantes dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

No lançamento, serão apresentadas à comunidade as ações planejadas de infraestrutura para fomentar o empreendedorismo no litoral, melhorar o ambiente de negócios e o acesso às compras. Foram convidados para o evento prefeitos, secretários, empresários e lideranças comunitárias.

Também será iniciado um diálogo sobre os desafios enfrentados pelos pequenos negócios durante a pandemia e a retomada econômica dos municípios.

Evento de institucionalização do Comitê Territorial de Desenvolvimento do Litoral

No dia 21 de outubro (quinta-feira).

Às 9 horas.

No auditório Emir Roth do Palácio Taguaré, Paranaguá.