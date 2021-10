Simulação mostra Ilha do Mel invadida pelo mar em 2030. Resto do Litoral também.

A Ilha do Mel será uma das vítimas das mudanças climáticas, aponta reportagem do site Livre.Jor, com base em simulações no aplicativo Climate Central, que mostra o impacto do degelo em todo o globo.

“Testamos o cenário mais otimista e o mais pessimista para os anos de 2030 e de 2120. As notícias não são boas”, afirma o jornalista José Lázaro Jr. O Correio do Litoral conferiu as previsões para outros lugares do Litoral e os cenários são ainda mais preocupantes. Confira as imagens e os links no final.

“Em dez anos a Ilha do Mel pode já estar desfigurada, como mostram as figuras abaixo. No melhor cenário, a porção maior da ilha, com a reserva natural, irá separar-se definitivamente da inferior. O farol de Nova Brasília também será desconectado e as faixas de areia das praias mais famosas serão engolidas pelo mar. A gruta de Encantadas, e todo o comércio próximo ao píer, naufragarão.

“No pior cenário, a Ilha do Mel passaria a ser um arquipélago, já em 2030, de quatro a seis porções independentes de terra. Se medidas urgentes de combate ao aquecimento global forem tomadas, os danos até 2120 não escalarão, permanecendo na perda das áreas mais baixas. Se nada for feito, só o miolo da reserva ambiental e o núcleo residencial de Encantadas permanecerão fora d’água.”

Veja os cenários para Paranaguá, Pontal do Paraná, Antonina e Guaraqueçaba para 2030

Em vermelho, a terra projetada para ficar abaixo da linha da maré em 2030

Otimista

Pessimista

Veja os cenários para Guaratuba e parte de Matinhos em 2030

Em vermelho, a terra projetada para ficar abaixo da linha da maré em 2030

Otimista

Pessimista

Confira o aplicativo aqui

Leia a reportagem do Livre.Jor completa aqui:

https://livre.jor.br/estudo-mostra-ilha-do-mel-desfigurada-pela-subida-do-mar-ja-em-2030/