Homem atinge carro da TVCI com uma pedra

No último sábado (16), uma equipe de jornalismo da TVCI, cobria uma ocorrência policial, no bairro Beira Rio, em Paranaguá, quando um homem atirou uma pedra contra o veículo de reportagem, no momento em que o cinegrafista Ricardo Damasceno deixava o local. “Por sorte, o profissional não foi atingido”, informa matéria de Michel Moreira no site da emissora.

Segundo a Polícia Militar que atendia a ocorrência, o rapaz chegou a ameaçar uma equipe do Samu e os próprios policiais, informa a TVCI. “Além de várias vezes ameaçar as equipes de reportagem que estavam no local, seja de TV, rádio ou jornal”. Um boletim de ocorrência foi formalizado para relatar a situação. O autor da agressão, identificado com o primeiro nome de Matheus, não foi localizado.

A matéria de Michel Moreira cita uma estatística preocupante. “Segundo a Abert, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ao longo de 2020, casos de agressões físicas, ofensas e intimidações a jornalistas aumentaram 168% em comparação a 2019.”

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor) repudiou a violência:

“É lamentável que profissionais de imprensa ainda sejam alvos de episódios como esse, porque além do dano material, é preciso levar em conta o dano moral e o dano psicológico a quem está envolvido na cobertura da reportagem. Por isso que a posição do Sindicato dos Jornalistas do Paraná tem sido sempre a de defender a garantia da segurança das equipes jornalísticas e também de repudiar qualquer tipo de violência de tentar impedir o trabalho dos jornalistas e os profissionais de imprensa.” – Silvia Valim, diretora do Sindjor.

“O homem que atirou a pedra contra o veículo de reportagem da TVCI no último sábado, realizou tal ato baseado em um achismo. Ele acreditou que a imprensa estava no local desrespeitando a família do homem que havia sido executado, mas é preciso diferenciar a imprensa responsável dos grupos de mensagens onde há a exibição da dor familiar”, afirma a matéria do site.

“O ataque a uma equipe da reportagem da TVCI escancara o perigo, mas também evidencia a importância do jornalismo baseado na ética”, completa.