IAT marca para esta terça nova fase da licitação da engorda de Matinhos

O Instituto Água e Terra (IAT) anunciou que fará nesta terça-feira (19) a abertura dos envelopes da segunda fase da licitação da engorda da praia de Matinhos.

A sessão está marcada para as 9h30, e deverá ser transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – Portal Sedest. A abertura dos envelopes com os documentos de habilitação das empresas/consórcios que disputam a licitação da obra acontece dois meses depois da primeira fase. No dia 17 de agosto foi feito o recinto dos envelopes com os preços dos quatro consórcios interessados – os valores e a classificação dos concorrentes não foram divulgados.

Nesse intervalo, houve uma ação civil pública e uma operação policial coordenada pelo Ministério Público do Paraná, com busca e apreensão de documentos na casa do presidente do IAT, Everton Souza, e de funcionários do órgão para apurar denúncias de fraude no licenciamento e estudos ambientais da engorda e revitalização a orla.

De acordo como o IAT, a fase de habilitação segue os ritos de transparência da Concorrência Pública nº 02/2021. Essa etapa trata da contratação da empresa especializada para execução das obras previstas, de acordo com os projetos, planilha orçamentária de referência (Anexo IV), cronograma, especificações, memoriais descritivos, demais elementos técnicos instrutores e anexos do Edital de Concorrência Pública.

As obras de recuperação da orla de Matinhos compreendem engordamento da faixa de praia por meio de aterro hidráulico, estruturas marítimas semirrígidas, canais de macrodrenagem, redes de microdrenagem, revitalização urbanística da orla marítima, pavimentação e recuperação de vias urbanas.

As fases do projeto já executadas e as obras que serão executadas podem ser consultadas AQUI.

