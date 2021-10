Matinhos firma convênio para escola de surf

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, assinou nesta segunda-feira (18) um termo de convênio com a Paraná Esporte para a implementação de uma escola de surf do projeto Ondas do Saber.

Estiveram no gabinete do prefeito o representante do projeto, Walmir Matos; o superintendente da Paraná Esporte, Hélio Wirbiski; o diretor de Inovação, Tiago Campos; e o coordenador dos Jogos de Aventura e Natureza, Marcos Aurélio Schemberg.

Pelo convênio, o Município cede a área para instalação da escola, enquanto que o Estado se encarrega da licitação da empresa responsável pela construção de uma sede para a Escola do Surf.

A reunião ainda contou com a presença do presidente da Federação Paranaense de Surf, Renato Trogue, e do presidente da Oceam, Sanderson Trevisan, que desenvolve o projeto. O idealizador do projeto Ondas do Saber, engenheiro Hamilton Bonatto, o suplente de vereador Dan, que trabalhou para que a escola saísse do papel, e ainda o vereador Lucas Pesco (PSC) acompanharam a assinatura do convênio.

Jogos da Natureza

Outro assunto na pauta da reunião foi a realização dos Jogos de Aventura e Natureza, que serão disputados de 29 de outubro a 7 de novembro. Matinhos receberá as disputas de bodyboarding, beach tennis, parapente e futebol de areia.

Segundo Tiago Campos, a ideia dos jogos é fomentar o turismo e a economia através do esporte. O superintendente da Paraná Esporte, Hélio Wirbiski, disse que é necessário reativar o turismo no litoral, pois a retomada das atividades é uma realidade.

Com informações e foto do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos