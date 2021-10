Abertura dos Jogos dos Idosos lota Ginásio José Richa

A quadra do Ginásio de Esportes Governador José Richa, em Guaratuba, ficou lotada apesar das medidas adotadas contra a covid-19 na abertura da 15ª edição dos Jogos de Integração do Idoso (Jiidos), na noite desta segunda-feira (18).

Houve apresentações circenses e danças. A pira olímpica foi acesa e conduzida pelos atletas John Haste, de 77 anos, e Relindes Haste, de 80 anos, que já participaram da competição diversas vezes.

Promovidos pelo Governo do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esportes, e em parceria da Prefeitura de Guaratuba, os Jogos reúnem nesta edição 32 municípios, representados por cerca de 1.200 participantes, sendo 888 atletas e 312 entre comissão técnica, professores, enfermeiros e colaboradores. As atividades começam nesta terça-feira (19) e prosseguem até sábado (23).

O evento busca incentivar a participação e o lazer, com atividades esportivas adaptadas, recreativas, artísticas, socioculturais e de integração. “É uma honra participar de um evento tão emocionante como esse, que conta a história de todas as famílias do Paraná. Espero que aproveitem e vivam grandes momentos durantes esses Jogos”, disse o superintendente-geral do Esporte, Helio Wirbiski.

Durante o dia, a equipe realizou a avaliação física dos participantes, além da caminhada da saúde, de jogos de salão e de oficinas de ritmo. Para isso, foi ofertada uma capacitação aos profissionais de Educação Física que trabalham com idosos nos municípios paranaenses.

EXPOSIÇÃO – Na abertura, o Centro de Memória do Esporte apresentou a exposição Integração da Terceira Idade Paranaense, que conta a história dos Jogos da Integração da Terceira Idade Paranaense, com homenagens a três atletas: Takeo Tsumanuma, Maria Luiza Pereira Passos e José Candido Muricy.

A Prefeitura de Guaratuba também fez uma homenagem a Cláudio da Rosa, que há anos atua no esporte e foi um dos pioneiros dos jogos dos idosos em Guaratuba.

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Participaram da cerimônia a superintendente de Ação Solidária do Governo do Estado, Cristina Ricordi; os prefeitos de Guaratuba, Roberto Justus; de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes; de Goioerê, Betinho Lima; e de Mercedes, Laerton Weber. Também esteve presente a deputada federal Christiane Yared (PL) e os deputados Nelson Justus (DEM) e Galo (Podemos) e diversos vereadores.

Além dos jogos disputados nas modalidades de vôlei câmbio, vôlei praia, vôlei escuro, basquete relógio, peteca, xadrez, damas, dominó, tênis de mesa e handebol, os participantes ainda contam com uma programação especial com karaokê, baile à fantasia e festival de carteado.

O evento ofertará oficinas para os idosos que estão iniciando a prática nestas modalidades esportivas. Para isso, os Jogos acontecem em dois municípios: Guaratuba, onde ocorrem as competições, e Pontal do Paraná, onde são realizadas as oficinas.

BIOSSEGURANÇA – De acordo com o Governo do Estado, a abertura dos Jogos foi realizada seguindo todos os protocolos de biossegurança. Todos os participantes estão vacinados com as duas doses e testaram negativo para a covid-19. O evento não foi aberto ao público.

















Com informações da AEN e Paraná Esporte – Foto: Clóvis Santos/ Paraná Esportr