Pedras removidas no Porto de Paranaguá serão doadas às prefeituras do Litoral

Pedras removidas no Porto de Paranaguá serão doadas às prefeituras do Litoral

A empresa Portos do Paraná iniciou nesta terça-feira (19) a etapa de remoção das rochas dos pontos mais rasos da Pedra da Palangana. O trabalho será feito com o auxílio de uma draga mecânica. Os pedaços removidos serão levados ao canteiro da obra para a britagem.

Ao final desse processo, as pedras serão doadas a municípios do Litoral paranaense. Serão removidas cerca de 22,3 mil metros cúbicos de pedras, cerca de 12% do total da Pedra da Palangana.

As pedras poderão ser usadas em diversas obras municipais, de asfalto a construção de edifícios. “Além de colaborar em mar, para a navegação, colaboramos em terra com a doação desse material que os municípios teriam que comprar”, afirmou Luiz Fernando Garcia, diretor-presidente da empresa pública que administra os portos de Paranaguá e Antonina.

A destinação das pedras aos sete municípios do Litoral será coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística.

A derrocagem da Pedra da Palangana visa dar mais segurança para a navegação e o meio ambiente (evitando acidentes com navios) com a remoção dos pontos mais rasos do complexo de rochas subterrâneas.

“Desde que começou, no início de setembro, a obra vem seguindo todos os protocolos de segurança, de forma controlada e responsável, com todos os cuidados para o meio ambiente, para a população que vive nas proximidades e para o porto”, disse Luiz Fernando Garcia.

Remoção – Segundo a Diretoria de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, a draga mecânica equipada com guindaste e concha (grab) recolhe os pedaços menores das rochas fragmentadas e os deposita em uma barcaça com cisterna. Em terra, as rochas serão recicladas através de britagem.

O trabalho é feito com auxilio de uma draga mecânica. Os pedaços removidos são levados para o canteiro da obra para britagem (fotos: Divulgação)

Com informações da Portos do Paraná