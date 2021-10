Valores familiares pela perspectiva cristã

(Autor: Cristiano Bassa)

Hoje vim falar sobre os valores familiares em uma perspectiva cristã. Todos sabemos que a família é o núcleo social de base sagrado da sociedade pois é na família que se aprende os valores da virtude, a educação das pessoas e é na família que estrutura as demais áreas da sociedade.

A família é o espaço de convivência social, o que nos exige conhecimento de psicologia e humanas, espaço para organizar as finanças domésticas, o que nos exige o mínimo de conhecimento de administração e economia, é na família que se aprende muita informação que a escola e o mercado não ensinam. É necessário muito amor para o aprendizado render frutos, estes valores que vou citar abaixo são universais e podem valer para qualquer família, de qualquer tribo ou classe social.

No amor encontramos um conjunto da obra de virtudes conectados entre si, entre eles podemos citar 5 elementos importantíssimos: respeito, generosidade, afeto, paciência, tolerância.

Podemos acrescentar ainda, em um casal, principalmente no tempo que se dedica para formação familiar é necessário lembrar dos valores como: lealdade, fidelidade, compromisso, carinho, disponibilidade, compreensão, empatia, reciprocidade e muito amor.

O ensinamento dos princípios bíblicos ajuda muito a família para buscar a união e a estruturação familiar com o propósito de construir a base sagrada para a humanidade, vamos lembrar o que Cristo nos ensina:

“Não são mais dois, mas uma só carne” – Mateus 19:6

“Busque não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros” Filipenses 2:3, 4.

Isto significa que o casal quando trabalha em equipe, eles são como o piloto e o copiloto de um avião que seguem o mesmo plano de voo. Ao passar por problemas, eles não pensam apenas em si mesmos, mas um no outro.

Por isso o diálogo com bom propósito é sempre necessário para encontrar as respostas e as soluções para os diversos problemas e imprevistos que ocorrem nas vidas das pessoas.

A bíblia também orienta sobre um dos mais difíceis itens, porém, necessário. O perdão.

Médicos e psicólogos orientam que guardar ressentimento pode fazer mal a saúde, tanto a do corpo como a da mente.

Quando você ama uma pessoa, você não se concentra nos defeitos dela, mas se esforça para ver a pessoa que ela está tentando se tornar.

“Revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência” – Colossenses 3:12

Para finalizar as reflexões desta semana, registro aqui alguns ensinamentos bíblicos de profunda espiritualidade e energia quando nos conscientizamos dessas palavras:

“O amor é paciente e bondoso” – 1 Coríntios 13:4

“O que a pessoa semear, isso também colherá” – Gálatas 6:7

“Há proveito em todo tipo de trabalho árduo” – Provérbios 14:23.

Sobre o autor:

Nascido em Curitiba-PR, morou maior parte da sua vida em São José dos Pinhais-PR e Guaratuba. Athleticano de coração, apaixonado por viagens, praia e natureza, Cristiano Bassa é cristão por natureza, seu nome Cristiano foi escolha de sua mãe devido a data do seu aniversário ser em 25 de dezembro. Bassa fundou a doutrina Cristosofia, que significa a Ciência do Cristianismo, ciência inspirada na união dos ensinamentos cristãos com o método de aperfeiçoamento individual, ciência e doutrina, a logosofia. Desta união de concepções de vida e de interpretação de Mundo, surge a Cristosofia. Facebook.com/cristosofia.

Formação acadêmica:

Administrador de empresas – PUC-PR

Jornalista DRT 8439 / PR

Pós-Graduado – Especialista em Comunicação Política e Imagem – UFPR

Empresário de comunicação social – responsável pela empresa Agência de Comunicação Jornal Registra – desde 2011 no mercado de mídia.

CNPJ: 13.667.609/0001-60