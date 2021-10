Polícia cumpre mandados de prisão em Paranaguá e Matinhos. Assista.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21) para cumprir 66 mandados judiciais contra integrantes de organização criminosa envolvidos em tráfico de drogas e homicídios no Litoral do Paraná.

Ao todo são 22 mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão. A ação faz parte de uma força-tarefa da PCPR que visa combater organizações criminosas envolvidas em homicídios, tráfico de drogas e outros crimes relacionados.

Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente em Paranaguá e Matinhos. Mais de 100 policiais civis participam da ação. Por volta das 10h, já haviam sido presas 12 pessoas.

A PCPR informa que “chegou até os indivíduos após investigações de alta complexidade, iniciadas após homicídios ocorridos na região durante os anos de 2020 e 2021”.

Ao final da operação, foram presas 17 pessoas. De acordo com a Polícia Civil, entre as três principais lideranças envolvidas nos crimes está uma digital influencer de Paranaguá, com o nome de Jennifer. Os outros dois líderes são Kadu e Robinho.

A polícia divulgou um organograma com os nomes e fotos borradas da suposta organização criminosa.

Imagens e informações da PCPR