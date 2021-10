Nova escola no Mirim terá capacidade para 760 alunos

A secretária da Educação de Guaratuba, Fernanda Monteiro, apresentou os primeiros detalhes da nova escola que será construída no bairro Mirim. Segundo a prefeitura, será a maior escola municipal, com 12 salas e capacidade para 760 alunos.

A responsável pelo projeto da nova escola é a arquiteta da Secretaria de Urbanismo, Carolina Huergo, e a coordenação de estrutura, documentação e projetos é feita pela servidora Flaviane Hupalo de Jesus Pacheco.

A obra foi aprovada pelo Ministério da Educação FNDE e o investimento de R$ 4,9 milhões, é oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Felipe Franchischini (PSL). A liberação dos recursos havia sido confirmada em agosto pela comitiva liderada pelo prefeito Roberto Justus e pela presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, que foi Brasília obter recursos para o município.

A apresentação da escola aconteceu nesta terça-feira (19) em um evento com os professores do município. Também participaram o prefeito Roberto Justus e o deputado estadual Nelson Justus.

O deputado e o prefeito entregaram uma comenda dos 250 anos à professora Lea Germana Monteiro, diretora da Escola Escola Normal Colegial Estadual Romário Martins, na década de 1960. Uma escola estadual, justamente, no bairro Mirim que divide o espaço com a Escola Municipal João Gualberto da Silva, leva seu nome.

A homenagem foi entregue à sua filha, Silvia Sueli Monteiro Correa. Na ocasião, estavam presentes seu filho Sergio Monteiro, sua nora Lourdes Monteiro, secretária municipal do Bem Estar e Promoção Social, além da neta, a secretária Fernanda Monteiro.

A outra professora homenageada com uma comenda no dia foi a atual secretária municipal da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso.

O evento contou com uma praça de alimentação organizada pelos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e escolas municipais e terminou com uma apresentação de stand up comedy do humorista Diogo Almeida.

Com fotos e informações do Departamento de Comunicação da Prefeitura