Nova frente fria traz ventos de 74 km/h no Litoral

Nova frente fria traz ventos de 74 km/h no Litoral

Ventos de até 74 km/h (40 nós) devem atingir a costa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro entre as noites de sábado (23) e de domingo (24).

Na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul, ao norte de Torres, e Santa Catarina, ao sul de Florianópolis, os ventos devem chegar já na noite de sexta e permanecer até o domingo.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha as condições do tempo se devem à aproximação de mais uma frente fria nesses estados.