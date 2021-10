UFPR tem 462 vagas no Litoral. Inscrição do Vestibular vai até dia 10.

UFPR tem 462 vagas no Litoral. Inscrição do Vestibular vai até dia 10.

Vestibular na UFPR Litoral em 2018 – foto: Foto Leonardo Bettinelli – UFPR / Arquivo

A Universidade Federal do Paraná está com inscrições abertas para o Vestibular 2022. O prazo para candidatura online vai até as 12h do dia 10 de novembro de 2021. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito também até o dia 10 de novembro, observando o horário de atendimento bancário.

Ao todo, são 5.376 vagas disponíveis em cursos de graduação, sendo várias em campi fora de Curitiba. O edital completo pode ser conferido no site do Núcleo de Concursos, em www.nc.ufpr.br.

O vestibular da UFPR também será utilizado para seleção de candidatos para os cargos de Cadete Policial Militar e Cadete Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná, em um total de 70 vagas.

Com previsão de 50 mil inscritos, a instituição terá, novamente, apenas uma fase, com um dia de provas. A exceção é o curso de Música, que conta com mais uma etapa específica. A primeira fase está marcada para o dia 13 de fevereiro de 2022, contemplando 60 questões objetivas de conhecimentos gerais e produção de um texto dissertativo-argumentativo. As perguntas cobram também a leitura das obras literárias indicadas pela UFPR.

A seleção será formada por 50% de candidatos da ampla concorrência e 50% de estudantes que se encaixam nas cotas estabelecidas nas Leis 12.711/12 e 13.409/16. São 126 opções de cursos de graduação com vagas abertas, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.

A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 14 de março de 2022.

No Litoral, são 462 vagas: 316 em 11 cursos de Matinhos e 146 nos cinco cursos de Pontal do Paraná. Confira.

Inscrições

Os interessados podem fazer a inscrição apenas de maneira online, através do site do Núcleo de Concursos. É necessário pagar uma taxa de inscrição, de R$ 155,00.

Redes sociais

O Vestibular da UFPR conta agora com redes sociais oficiais, exclusivas para divulgação do processo seletivo da instituição. Para ficar por dentro das principais notícias, basta seguir a página no Instagram e no Facebook, procurando por @vestibular_ufpr.

Melhor do Paraná

Com quase 108 anos de história, a UFPR, primeira universidade do Brasil, se mantém como primeira colocada em parâmetros educacionais no Paraná, conforme classificações nacionais e também internacionais, como é o caso do ranking latino-americano do Times Higher Education (THE). A mesma indicação colocou a centenária como 22ª melhor universidade da América Latina, 10ª melhor federal do país e 15ª entre universidades públicas e privadas no Brasil.

Serviço – Vestibular da UFPR 2022

Inscrições: até 10/11/2021

Site: www.nc.ufpr.br

Provas: 13/02/2022

Taxa de inscrição para o vestibular: R$ 155,00

Data prevista para divulgação dos aprovados: 14/03/2022