Semana Lixo Zero em Guaratuba começa hoje com palestra sobre Mudanças Climáticas

Durante os dias 22 a 31 de outubro, Guaratuba se junta a outras cidades brasileiras para realizar a Semana Lixo Zero 2021. Em todo o país, neste ano as ações têm como tema “Dignidade”, com foco para reforçarmos a importância de sermos dignos para com os nossos resíduos, comunidade e meio ambiente.

Em Guaratuba, o evento é organizado por embaixadores e voluntários locais em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), idealizador da iniciativa.

A Semana contará com atividades presenciais, virtuais e híbridas, para que as pessoas consigam trocar experiências, compartilhar problemas e soluções relativas ao lixo nas cidades. Será uma ótima oportunidade para que todos possam aprender sobre as boas práticas Lixo Zero, como aplicá-las no dia a dia e nos inspirar a repensar os hábitos de consumo. Todos os dias estão programadas coletas de resíduos nas praias.

Nesta sexta-feira (22), às 19h, haverá a palestra “Mudanças Climáticas, o que queremos saber mas nunca tivemos coragem de perguntar”, na Faculdade Isepe. Dá para assistir online na página do Facebook da Isepe. Para assistir presencialmente é só se inscrever: https://forms.gle/WhPEL4kLdsXoNexB8

Semana Lixo Zero 2021 – Guaratuba

22 a 31 de outubro de 2021

Mais informações:

https://www.instagram.com/lixozeroguaratuba/

https://www.facebook.com/lixozeroguaratuba/

Em Matinhos, a UFPR Litoral terá atividades virtuais sobre o conceito Lixo Zero e sobre projetos afins desenvolvidos na cidade que serão nas redes da Biblioteca da UFPR Litoral.

Dia 26 (terça-feira), às 14h, será realizada uma oficina online com o Chico Minhoca, especialista em compostagem. Ele vai ensinar o passo-a-passo da montagem da composteira, vai alertar sobre os erros mais comuns de quem se inicia na prática e mostrar os resultados esperados.

Durante a semana será realizada uma visita à Associação Vila Nova, que desenvolve projetos de artesanato com materiais reciclados com as crianças do bairro.

Em Morretes, voluntários farão a limpeza de resíduos nos bairros centrais, a partir das 9h do dia 31.