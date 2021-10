Novo Comitê Territorial visa integração e desenvolvimento do Litoral

Foto: Andressa Miretzki

Tomaram posse, nesta quinta-feira (21), os membros do Comitê Territorial de Desenvolvimento do Litoral do Paraná (CTDL), instituição que busca a integração regional, estimular o ambiente de negócios e contribuir para o desenvolvimento de novas ideias empreendedoras.

Durante o encontro, realizado em Paranaguá, foram apresentados os eixos de trabalho para prefeitos, secretários, empresários, Instituições de Ensino Superior além de lideranças comunitárias.

O CTDL vai identificar oportunidades e planejar ações que possam beneficiar os cerca de 300 mil habitantes da região, composta pelos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Para levantar os eixos de trabalho, foi realizada a análise do ecossistema empreendedor, que identificou as áreas de infraestrutura e de acesso a compras como fundamentais para tornar o litoral mais atrativo, produtivo e competitivo. Outras áreas poderão ser adicionadas posteriormente.

“O próximo passo é começar a atuar junto às empresas do litoral, tanto as compradoras quanto as fornecedoras, no sentido de sensibilizá-las para a importância de comprar localmente, sejam empresas públicas ou privadas. Também vamos preparar os negócios que têm potencial de serem fornecedores para vender seus produtos ou serviços de forma competitiva. Dessa forma, será possível criar um ciclo virtuoso de negócios em toda a região litorânea”, conta a consultora do Sebrae/PR, Catiane dos Santos.

O trabalho promovido pelo Comitê tem o potencial de favorecer a produtividade para novos e existentes empreendimentos, por meio de diálogos e ações promovidas no setor, visando a criação de um tecido social que envolve comunidades regionais e portuárias em prol do desenvolvimento.

“Vivemos um momento atípico e há uma necessidade ainda maior de somar esforços com todos os segmentos e o poder público para que possamos criar um ambiente organizacional com relevância no relacionamento das empresas com iniciativas empreendedoras contribuindo no desenvolvimento socioeconômico dos sete municípios do litoral”, conta o presidente do Comitê e empresário Antonio Saad Gebran Sobrinho.

Participaram do encontro o deputado estadual, Nelson Justus, o presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa) e prefeito de Paranaguá, Marcelo Elias Roque, o prefeito de Antonina, José Paulo Vieira Azim, o prefeito de Matinhos, José Carlos do Espirito Santo, o prefeito de Morretes, Sebastião Brindarolli Junior, o vice-prefeito de Paranaguá, José Carlos Borba, o secretário de assuntos metropolitanos de Curitiba e coordenador de Relações Institucionais do Pró-Metrópole, Leverci Silveira Filho, o secretário de saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto, o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, Nelson Luiz Gomez, o presidente do CTDL, Antonio Saad Gebran Sobrinho, o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o gerente da regional Leste do Sebrae/PR, Joailson Antonio Agostinho e o representante do Movimento Pró-Paraná, Juraci Barbosa Sobrinho.

Com informações do Sebrae/PR